Губернатор Олег Мельниченко оценил новые троллейбусы, прибывшие в Пензу

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что ранее было принято решение развивать троллейбусную сеть в Пензе. В конце прошлого года регион заключил контракт с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Первая партия транспорта – 10 единиц – несколькими днями ранее прибыла в город, а сегодня вышла на маршрут. Удобство новых троллейбусов сегодня утром вместе с другими пассажирами оценил и глава региона.

Транспорт оснащен системой автономного хода на 20 километров. На новых троллейбусах с легкостью смогут ездить маломобильные группы населения.

Олег Мельниченко проехал в общественном транспорте несколько остановок, отметив комфортабельность салона, работу электронной системы информирования, удобство безналичной оплаты проезда.

По словам губернатора, до конца года на улицы Пензы выйдут еще 84 новых троллейбуса.

- Мы продолжим развивать этот вид транспорта. В ближайшей перспективе - продлить троллейбусные маршруты до Города Спутника, - заявил глава региона.