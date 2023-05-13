Что в граффити тебе моем: красивые стрит-арты, которые можно найти на улицах Пензы

Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

Еще десятилетие тому назад слово «стрит-арт» вызывало у общественности лишь негативную реакцию. Оно и понятно: тогда данный вид искусства ассоциировался, в первую очередь, с так называемым «теггингом» - разновидностью граффити, с помощью которой люди «помечают» территорию (по аналогии с криминальными группировками). Эти непонятные надписи, в которых зашифрованы ники авторов, часто можно увидеть на зданиях, остановках и других сооружениях - и, бесспорно, назвать их украшением города нельзя. Куда более уместным здесь будет слово «вандализм».

Однако уличное искусство может быть и красивым: доказательством этого служит слово «мурал», которое все чаще появляется в СМИ и социальных сетях. «Муралом» принято называть большой рисунок, сделанный на стене какого-либо здания. Это может быть коллаж из нескольких изображений или картина на определенную тему. В наши дни такие арты рисуются в рамках конкурсов и при поддержке властей и организаций и становятся полноценными достопримечательностями, отмеченными на картах в Интернете.

Подобных изображений немало и в Пензе. Расскажем о самых интересных из них.

Первопоселенец

Стрит-арт с символами города: рекой Сурой, мостом через нее, ласточками, и, конечно же, крестьянином и его конем, в прошлом октябре украсил насосную станцию рядом с домом №60 на улице Краснова.

Арт был создан студентами ПХУ им. Савицкого Лилией Громовой, Полиной Прокопьевой, Марией Ивановой, Софией Трошкиной и Алиной Адаевой, а также их преподавателем Аленой Косаевой по заказу ООО «Горводоканал».

Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

Вода - это жизнь

Этот яркий арт-объект также появился в Пензе по инициативе «Горводоканала» в ноябре 2022 года. Рисунок создал известный пензенский художник Никита Романов. Стрит-арт изображает юную девушку, которая получила имя «Катюша» из-за находящегося неподалеку монумента.

Арт располагается рядом с домом № 2Б/1 на улице Набережная реки Мойки.

Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

Вчера и завтра

Другая работа Никиты Романова - русская красавица с косой - была нарисована на фасаде социально-педагогического колледжа на улице Гоголя в рамках фестиваля уличного искусства «ФормаАРТ» в 2021 году. Темами фестиваля того года стали «Новые технологии», «Человек и наука», «Мир будущего». Работа пензенца завоевала пятое место на конкурсе.

Фото: Татьяна ЧЕРНОВА

Деятели культуры

Еще одна работа Никиты Романова. В 2016 году художник украсил стену музыкальной школы «Лира» в рамках фестиваля народного творчества «Наследие». На стене здания по адресу ул. Бумажников, д. 13А появились портреты знаменитой народной певицы СССР Лидии Руслановой, военного музыканта и автора песни «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» Алексея Турищева, народного артиста РСФСР композитора Сергея Прокофьева и двух главных героев из его балета «Ромео и Джульетта».

Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

Панно в древнегреческом стиле

Очередная работа Никиты Романова находится на задней стене кинотеатра «Октябрь». Создана в 2019 году.

Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

Лепка горшка

Процесс изготовления глиняной посуды запечатлен на стене гончарной школы на улице Славы, 2. Стрит-арт был нарисован в 2020 году.

Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

В поддержку бойцов СВО

Свежий мурал на патриотичную тему появился в конце апреля 2023 года на здании администрации Железнодорожного района Пензы по инициативе губернатора Олега Мельниченко. Работу выполнили художники Федор Бугаян и Дмитрий Голубченко.

Работы художника Алексея Февралева (фото: Анастасия ЧЕРНОВА)

Ангел

Рисунок был создан художником Алексеем Февралевым летом 2020 года в знак признательности врачам, которые бросили все силы на борьбу с пандемией коронавируса. Изначально арт располагался на здании в районе Оборонительного вала. Однако спустя несколько дней после окончания рисования работа была уничтожена: здание снесли. Инцидент вызвал общественный резонанс, и при поддержке региональных властей Алексей Февралев согласился восстановить рисунок в другом месте. Сейчас «Ангел» располагается рядом с филармонией на улице Суворова.

Великан

«Великан» (которого горожане иногда называют почему-то «Гномом») появился на ул. Московской, 60 тоже благодаря Алексею Февралеву летом 2020 года.

Сказочный персонаж ежедневно поднимает настроение прохожим и, по словам самого художника, «пытается разобрать, что там пищит эта мелюзга». Возле его могучего ботинка Алексей Февралев разместил свой автограф и уточнил, что рисунок выполнен на основе иллюстрации современного белорусского художника Владимира Довгяло.

Динозавры

Алексей Февралев не раз говорил о том, что у него масса идей, как сделать Пензу более яркой и интересной. В том числе, и за счет украшения неприметных закоулков, находящихся в стороне от шумных улиц.

В августе 2022 года, благодаря ему, один из дворов на улице Максима Горького превратился в мини-парк Юрского периода. Динозавры поселились там по заказу местной IT-компании. По задумке художника, арт высмеивает неназванные им социальные слои и дает смотрящему пищу для самостоятельных размышлений.

Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

Он погиб, чтобы жили мы

Еще один патриотичный мурал в Пензе посвящен летчику-герою СССР, лейтенанту Константину Анохину, уроженцу Никольского района, который погиб в неравном бою с пятью вражескими бомбардировщиками 6 июля 1941 года. Подвиг Анохина увековечили в граффити в 2016 году по инициативе заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова. Портрет героя расположен по адресу ул. Красная, д. 33/51. Работали над ним художники Артур Гультяев и Илья Соколов.

Граффити, нарисованные в рамках фестиваля уличного искусства

Опоры моста имени Капашина в Пензе можно уже по праву считать музеем граффити под открытым небом. Немало талантливых уличных художников в разное время пробовали тут свои силы, а 5 ноября прошлого года здесь состоялся полноценный фестиваль уличного искусства «Текстура». Курировал фестиваль проект «Свободные стены», популяризирующий легальное изображение граффити. Мост своими работами украсили художники из Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода и Москвы.

Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

Само собой, участие в фестивале принял и Никита Романов. Смысл своего арта под названием «Отражение» художник объяснил так: «Оно означает, что короли - не всегда на самом деле короли»

Куратор проекта «Свободные стены» Никита Логинов в рамках фестиваля представил традиционные граффити, в которых зашифровал свои никнеймы - DELO и DELONE.

В похожей технике выполнил и свои работы пензенец Владислав Ермошин, более известный как «Влад Вкус».

ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО НА ФОТО

К сожалению, не все арт-объекты остаются на своих местах вечно: город перестраивается, здания реставрируются, и иногда в процессе чьи-то творения бывают погребены под слоями краски и штукатурки. Но память о них жива в людских сердцах.

Фото: социальные сети

Шурик

Портрет главного героя «Кавказской пленницы» был нарисован Никитой Романовым на стене трансформаторной будки около Фонтанной площади в июне 2016. Символичный арт был приурочен к Дню города, а также Году кино. На данный момент трансформаторная будка окрашена в малиновый цвет и огорожена забором. Подойти к ней невозможно, как и увидеть портрет знаменитого студента.

Девушка с зонтом

Несколько лет назад неизвестные художники украсили стену дома по адресу ул. Московская, 30 стрит-артом с девушкой под красным зонтиком. В июне 2022 года рисунок заштукатурили во время ремонта фасада здания.

Аль Капоне

Нарисованный в 2020 году на доме №18 на улице Московской гангстер стал не только достопримечательностью и фоном для многочисленных фотосессий, но и рекламой одноименного табачного бутика, расположенного неподалеку. В прошлом году арт был заштукатурен.

Отцы джаза

Бетонная стена неподалеку от кинотеатра «Современник» стала арт-объектом в 2016 году, когда в Пензе прошел очередной фестиваль джаза Jazz May. Никита Романов увековечил на стене портреты выдающихся джазовых музыкантов Пензенской области - Виктора Чеха и Валерия Дмитриева. К сожалению, в конце апреля 2023 года выяснилось, что годы не пощадили мурал, и было принято решение его закрасить. Однако стрит-арт обещали позже восстановить в другом месте.