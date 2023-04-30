В Пензе закрасили мурал с «отцами джаза»

Страница Олега Рубцова в социальной сети

Мемориальный мурал появился неподалеку от кинотеатра «Современник» несколько лет назад, перед очередным фестивалем «Jazz May» и сразу же приобрел статус достопримечательности. Рисунок даже был отмечен на картах в интернете.

Вчера продюсер «Jazz May» и один из инициаторов создания мурала Олег Рубцов поделился на своей страничке в социальной сети грустной новостью: портреты музыкантов пришлось закрасить.

«К сожалению, поверхность бетонного забора серии ПО-2, одного из самых узнаваемых примеров советского промышленного дизайна, оказалась малопригодной для того, чтобы нанесенные на нее изображения могли сохраняться вечно», - отметил он в своем посте.

Страница Олега Рубцова в социальной сети

За годы существования стрит-арт сильно выгорел на солнце. Реставрировать изображение оказалось невозможным, поэтому было принято решение просто закрасить его. Олег Рубцов попросил горожан не кидаться с обвинениями в адрес городской администрации и коммунальных служб: решение было принято не ими, а непосредственно командой, работавшей над созданием арта.

«Грудь, что там говорить, щемило, но мы и сами понимали, что сохранение портретов на существующей поверхности - вопрос времени», - отметил он.

Впрочем, есть и хорошие новости: достопримечательность планируется восстановить в более подходящей для этого локации. Никита Романов уже согласился помочь с этим и нарисовать еще один мурал. На реализацию проекта нужно порядка 40 тысяч рублей – поддержать инициативу финансово могут все желающие.

Место для будущего стрит-арта пока не выбрано.