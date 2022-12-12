Употребление пензенской артезианской воды поможет нормальной работе сердца и сосудов

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Кровь разносит по телу питательные вещества, кислород и воду с растворенными в ней микроэлементами, а сердце – это своего рода мощный мотор, который работает без остановки. Пандемия ковида нанесла удар по здоровью жителей Пензенской области: начиная в 2020 года наблюдается рост сердечно-сосудистых патологий более чем на 20%. Сейчас, когда вирус отступил, многие борются с его осложнениями.

Восстановить сердце и сосуды можно не только за счет медицинских препаратов. Вернуть молодость и вновь почувствовать силы поможет правильный режим питания. Ежедневное употребление качественной артезианской воды в нужных количествах помогут и тем, кто занимается профилактикой, и тем, кто восстанавливается после болезни.

Согласно данным Российского кардиологического общества, употребление достаточного количества воды является критически важным для здоровья сердца и сосудов.

Медики рекомендуют начинать каждое утро со стакана воды. Теплой или холодной – не имеет большого значения. Вода восполнит дефицит, возникший за ночь, и мягко запустит обменные процессы, настроив организм на активный день.

Согласно исследованию Американского журнала эпидемиологии, те, кто выпивает минимум 5 стаканов воды в день имеют почти на 50% меньший шанс развития инфарктов, инсультов и целого ряда других сердечно-сосудистых болезней. Причем разница есть даже с теми, кто осиливает 2 стакана воды и меньше.

Чистую воду не может заменить чай, кофе или суп. Эти жидкие продукты сложнее расщепляются и организм не распознает их как воду. Если нет иного выбора, лучше употреблять жидкость в любом виде, но все же стоит помнить о важности именно чистой воды.

Чтобы сохранить или вернуть здоровье сердцу и сосудам врачи рекомендуют артезианскую воду, насыщенную магнием, калием и натрием. Эти микроэлементы нужны для передачи сердечных импульсов и увеличения податливости стенок сосудов. Калий и магний настолько важны, что существует даже специальная диета для здоровья сердца.

Для жителей Пензенской области доступна артезианская вода «Ключ здоровья», которая содержит магний, калий и натрий в нужных для человека пропорциях. Воду называют живой, поскольку она не проходит многоступенчатую очистку, в том числе хлорсодержащими препаратами. Ее добывают в экологически чистом месте – близ села Ольшанка Пензенской области. Гидрогеологи сделали выбор в пользу именно этого источника по результатам сотни исследований и изучения проб воды. Воду поднимают с глубины 180 метров, что гарантирует ее чистоту, поскольку от попадания любых поверхностных загрязнений ее защищает природа – геологические пласты, служащие естественными фильтрами. Киоски «Ключ здоровья» расположены в шаговой доступности от жилых домов и офисных центров. Очень удобно купить воды, захватив с собой полуторалитровую бутылку, всего за 6 рублей. Для сравнения: вода премиального класса схожего качества будет стоить дороже: от 100 рублей за литр. Заказать «Ключ здоровья» можно через сервис доставки «Торнадо» https://tornado.shop .

Вода «Ключ здоровья» укрепит сердечно-сосудистую систему, наполнив организм энергией для жизни и достижения новых целей. Медики уверены: ежедневное употребление чистой артезианской воды в сочетании со здоровым образом жизни поможет сохранить сердце и сосуды здоровыми, а людям с патологиями - скорректировать проблемы, вызванные сердечной недостаточностью или высоким артериальным давлением.