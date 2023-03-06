Еще один пензенский ресторан представил аутентичное меню

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Напоминаем вам, что ранее представители пензенского ресторана «Chef’s Table» предложили разработать специальное меню, которое бы помогло привлечь в наш регион любителей гастрономического туризма. В ходе презентации, состоявшейся несколькими неделями ранее, повара заведения показали, чем в нашем регионе можно угощать гостей: созданные ими блюда не только обыгрывали какие-то интересные факты из пензенской истории или городские легенды, но и были приготовлены исключительно из местных продуктов.

Теперь подобное меню представил ресторан «Шахерезада Степановна». На презентацию своих угощений заведение пригласило накануне представителей туристического бизнеса.

Повара ресторана приготовили 10 блюд, рецепты которых искали по всему региону. Например «Печенку по-деревенски» очень любят в Лунинском районе, а румяные лисички с поджаренной картошечкой – в Золотаревке. С другими кушаньями связаны различные народные предания: очень вкусное мордовское блюдо с грозным названием «Медвежья лапа» тесно связано с обрядом свадьбы. Все это гостям подробнее расскажут официанты.

- Турист стал придирчивый, хочет попробовать то, что характерно именно для конкретного региона. У нас много уникальных блюд. Наш край многонационален: у нас и мордва, и татары, и русские, и чуваши. Вот он - кладезь, - прокомментировал председатель Региональной общественной организации краеведов Пензенской области Владимир Первушкин.

Во время дегустации гости могли не только оценить вкус блюд, но и обсудить с ресторатором профессиональные вопросы организации питания туристических групп.