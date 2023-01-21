Гости Пензенской области смогут попробовать «Уху из сурского петуха» и «Бековского пузанчика»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Его созданием занимались экскурсоводы, работники кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» ПГУ, туроператоры и повара ресторана «Трюфель Chef`s Table». В меню вошли традиционные пензенские блюда.

Подготовка заняла два месяца. Творческая группа кропотливо отбирала легенды и исторические факты, которые можно было бы положить в основу меню. Так на свет появились «Воевода на сене», «Уха из сурского петуха», «Бековский пузанчик», «Скоблянка по-пензенски», «Гербовая каша» и другие блюда, так или иначе отсылающие к истории региона. В основе блюд – то, что растет или изготавливается в нашей области: рыба, грибы, орехи, мясо индейки и кленовый сироп.

Первая дегустация состоялась 19 января. В ней принял участие заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов, который отметил, что в нашем регионе смогут вкусно накормить гостей.

- Развитие региональной кухни благотворно скажется на внутреннем туризме, - считает заместитель министра.