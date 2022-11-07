Еще одну насосную станцию в Пензе украсили стрит-артом

Фото: Пресс-служба ООО «Горводоканал»

Ранее мы уже писали о том, что усилиями студентов ПХУ забор, окружающий насосную станцию на улице Краснова, засиял яркими красками: ребята изобразили на нем Первопоселенца и его верного коня, пришедших утолить жажду на городскую набережную. Работа была выполнена в рамках совместного проекта училища и ООО «Горводоканал».

Месяц спустя новый стрит-арт появился на улице Набережная реки Мойки. Его создал пензенский художник Никита Романов, работы которого можно встретить по всему городу.

Предварительно место для будущего рисунка подготовили сами сотрудники «Горводоканала». По словам специалиста по связям с общественностью организации Алексея Сазонова, стена выглядела непрезентабельно и украсить ее было необходимо.

- Мы очень рады, что нам удалось поработать с Никитой Романовым, - отметил он. – Мы планируем продолжить реализацию таких творческих идей весной.

Свою работу Никита Романов назвал «Вода – это жизнь».

- Я символично изобразил абстрактные цветочки, из воды вырастает все живое, где вода - там жизнь, - рассказал художник. – Работу немного усложнила погода, но благодаря хорошей подготовке стены и использованию специальных красок, арт будет радовать горожан не один год.

На создание уличного произведения искусства у художника ушло меньше недели. Девочка, изображенная на рисунке, получила имя «Катюша».