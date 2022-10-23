Прокуратура сообщила подробности аварии с участием рейсового автобуса в Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Мы уже сообщали об этом происшествии, произошедшем утром 22.10.2022 на 12 км + 500 м автодороги «Кувак-Никольское – Вадинск – Земетчино» на территории Вадинского района.

Как уточнила пресс-службы региональной прокуратуры, в аварии пострадало несколько человек, трое из которых госпитализированы в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ».

Предварительно органами Госавтоинспекции установлено, что следовавший из Москвы в Белинский рейсовый автобус «MAN» допустил наезд на стоявший на проезжей части автомобиль марки «УАЗ», который отбросило на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автомобилем марки «Газель», следовавшим во встречном направлении.

На место ДТП выезжал прокурор Вадинского района Денис Долгов.

В ходе проверки по факту столкновения будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, установлены причины и условия, способствовавшие ДТП.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.