Проводится проверка по факту ДТП в Вадинском районе с участием рейсового автобуса, «УАЗ» и «Газели»

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием рейсового автобуса (ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По данным следствия, ДТП рейсового автобуса и автомашин «УАЗ» и «Газель» произошло утром 22 октября 2022 года в Вадинском районе.
Пассажир автомашины «Газель» доставлена в лечебное учреждение.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ходе проверки будет исследовано техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП.
По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.