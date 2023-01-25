Константин Затулин высказался о переговорах с Украиной

Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мы уже сообщали о заключенном договоре о сотрудничестве журналистов Медиагруппы «Комсомольская правда в Пензе» и сетевого издания govoritmoskva.ru

Очередное сообщение Роскомнадзора о блокировке и удалении 125 тысяч фейков об СВО в 2022 году очень точно характеризует разгул вольности в Интернете. Тем осторожнее надо подходить к подбору достоверных источников информации – печатных и электронных СМИ, проверенных информационных агентств, не скомпрометировавших себя блогеров.

В этом смысле подписанный договор и само сотрудничество «Медиагруппа «Комсомольская правда в Пензе», радиостанции «Говорит Москва» и сетевого издания govoritmoskva.ru, как нельзя более актуально.

…До отправления «Суры» с Казанского вокзала оставалось еще время, и мы разговорились с единственным в купе попутчиком – молодым человеком лет тридцати, назвавшимся врачом «скорой».

- Народ сейчас буквально молится на вас, - мою нейтральную фразу Владимир услышал, пошла пара примеров из жизни. Но на предложение подумать и, может быть, на сайте газеты рассказать читателям о наблюдениях, советах практикующего врача «скорой» сделал неожиданную оговорку:

- У нас договоренность с пресс-службой московской «скорой», я не представляюсь врачом, когда пишу что-то. Я блогер.

Два с небольшим часа пути до Рязани, куда, как выяснилось, отправился блогер читать лекции, общение пошло с перекрестными вопросами:

А как вы, журналист «Комсомолки», относитесь к Ксении Собчак?

- К ее отцу относился лучше.

- А к Дудю?

- Никак.

Добрались до украинских блогеров и их ассистентов, призывавших расправляться едва ли не с детьми участников СВО.

- Ну, их тоже ведь можно понять, - начал было доктор в первой серии, но ему уже было пора на выход.

Через несколько дней началась частичная мобилизация, а телефон блогера просто не отвечал.

…Как и для большинства россиян, для меня приоритетными стали новостные программы и Игорь Конашенков – взвешенный и предельно корректный в оценке событий СВО российский генерал. Без преувеличения – с первых информационных сообщений официального представителя Минобороны непроизвольно вспомнились известные миллионам советских людей радиопозывные в горькую пору и незабываемый тембр Левитана «Говорит Москва» и «От Советского информбюро».

И к принятому мною новостному спектру вместе с «Комсомольской правдой», ее сайтом kp.ru и радио-«КП» гармонично и точно добавилась позиция журналистов и гостей теперь абсолютно и моей тоже радиостанции «Говорит Москва», ее сетевого издания govoritmoskva.ru

Виктор Баязитов

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Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин поделился мнением о переговорах с Украиной в программе «Умные парни» 19.01. 2023

Е.ВОЛГИНА: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни».

Константин Затулин к нам пришёл, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Здравствуйте, Константин Фёдорович.

К.ЗАТУЛИН: Здравствуйте.

Е.ВОЛГИНА: Наши координаты: 73-73-948 — телефон, SMS +7-925-88-88-948, Telegram govoritmskbot. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался.

С заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он сказал, что «возобновить переговоры между Россией и Украиной стало сложнее, хотя стороны проделали большой путь в начале конфликта, но сейчас всё усложнилось».

Мне кажется, сравнивать вообще период того, что было в начале конфликта и сейчас, просто невозможно, тем более отталкиваться от того, что стороны когда-то были близки, а теперь точно не близки. Но перспектива-то переговоров есть?

К.ЗАТУЛИН: Просто министр иностранных дел Турции напоминает о самом себе и о Турции.

Е.ВОЛГИНА: О роли Турции, согласна, да.

К.ЗАТУЛИН: О том, что переговоры в последний раз происходили именно в Турции. Кстати, результат их, по мнению, по крайней мере, большинства наших экспертов, был крайне неоднозначен для нас. В том смысле, что было, напомню, заявлено о выводе наших войск с киевского направления в знак доброй воли. Так это было на самом деле или вынужденно - это другой вопрос, но, во всяком случае, это было очень негативно воспринято теми людьми, которые настроены на победу и не хотят, чтобы в незавершённых переговорах были какие-то договорные отдельные эпизоды, которые расхолаживают и отдаляют время этой победы.

И мне кажется, что выводы определённые из этого были сделаны. По крайней мере, о переговорах в том прежнем формате с тех пор ничего не слышно.

Переговоры в самом деле маловероятны. Министру иностранных дел Турции ответил министр иностранных дел России, когда буквально вчера на своей пресс-конференции говорил о том, что слово «переговоры» на самом деле он не считает ключевым на ближайшее время, прежде всего потому, что те, кто настаивают на этих переговорах, на самом деле этих переговоров не хотят.

Мы имеем в виду под переговорами признание определённых реалий, прежде всего, в качестве отправной точки для этих переговоров.

Что касается Украины и Запада, то они везде и всюду провозглашают лозунги: надо вернуть Украине всё, что ей когда-либо принадлежало, включая Крым, - и это основа для каких-то переговоров.

Е.ВОЛГИНА: И Россия должна проиграть обязательно.

К.ЗАТУЛИН: Россия должна проиграть - это как условие вообще любых переговоров, как основание для любых переговоров. Мы не хотим проигрывать, это, по-моему, понятно, объяснимо. Естественно, не хотим таких переговоров, в условиях которых является проигрыш, и не будем их вести. Вот то, что можно сказать в ответ на заявление министра.

Но, может быть, добавить при этом, что, конечно, Турция извлекает выгоду из любого посредничества, она как бы слуга двух господ одновременно. То есть она сохраняет особые каналы сотрудничества с Россией и на этом получает свою выгоду, прямую материальную и всякую иную, политическую в том числе, а с другой стороны, набивает себе цену в своём западном альянсе тем, что остаётся членом этого альянса, решает, быть Швеции с Финляндией членами НАТО или не быть, и так далее. То есть повышает свои ставки. То есть как бы растёт на дрожжах.

Чем это закончится, я сейчас предсказывать не берусь. В этом году в Турции президентские выборы и всё то, что происходит в Турции, надо рассматривать через призму этой подготовки.

Во всяком случае, в истории Турции был момент в начале 90-х годов после распада Советского Союза, когда под впечатлением от этого распада Турция сразу заявила свои права на мусульманские территории в России, по крайней мере, культурно-исторические права. Попыталась реализовать тогда, с места в карьер, вот эту концепцию Великого Турана, но тогда она явно надорвалась. То есть заявку она сделала, а подкрепления её в полном объёме не было. Сейчас она делает новую такую попытку, делает уже не первый год и активно развивает идею интеграции вокруг Анкары, в том числе и постсоветского пространства: Казахстана, Киргизии, Азербайджана, тюркских стран. Это абсолютно не скрывается. Ради этого созданы специальные структуры, объединения, в том числе на парламентском уровне.

Ну и надо сказать, что страны, о которых идёт речь, до определённой степени тоже идут навстречу, потому что они заинтересованы в том, чтобы их приглашали, чтобы к ним обращались, чтобы их к чему-то призывали и так далее. То есть ведут себя как ласковые теляти.

Е.ВОЛГИНА: Нам нужны какие-то сейчас или вообще посредники в том, чтобы проводить свою линию на какие-то переговоры, если нам это надо? Просто ритуально обе стороны и третья тоже, кто желает быть посредником, говорят, что да, переговоры возможны, но не сейчас, переговоры возможны, но не сейчас.

К.ЗАТУЛИН: Переговоры возможны, но не сейчас, повторюсь за ними. Но хочу сказать, что, конечно, хотя бы с точки зрения правил хорошего тона, все абсолютно, ну за исключением Украины периодически, которая то считает, что Путина не существует, то, что с ним вообще никогда нельзя садиться за стол переговоров, все остальные как бы ритуальным образом произносят эту фразу.

С самого начала, хочу сказать вам откровенно, я с сомнением отношусь к идеям, что Турция должна быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Хотя мы в деятельности реально за этот год видели такие примеры, когда дело касалось «зерновой сделки» и так далее, но это больше связано с фактом географии, с тем фактом, что любые договорённости о коммуникациях, идущих по морю, они неизбежно затрагивают Турцию.

Е.ВОЛГИНА: Босфор и Дарданеллы, конечно.

К.ЗАТУЛИН: Турция - выход из Чёрного моря в Мировой океан через Босфор и Дарданеллы.

Но я хотел бы обратить внимание на то, что для нас Турция как посредник очень проблемна. У неё, у Турции, свои интересы, далеко не всегда с нами совпадающие и на Кавказе, и в Средней Азии, и на Украине, кстати говоря, тоже.

Е.ВОЛГИНА: Иногда складывается ощущение, что мы почему-то, то ли от безысходности, то ли от какого-то хитрого плана, решили яйца складывать в одну турецкую корзину.

К.ЗАТУЛИН: Но это, как я понимаю, по необходимости мы делаем, потому что нет других корзин, может быть. Но мне кажется, что здесь надо бы подразобраться. У нас в пропорции увеличилось число людей, которые, так или иначе, завязаны на отношения с Турцией, которые лоббируют Турцию, в том числе и во властных коридорах. И мне кажется, что на это надо обратить внимание.

В полном объеме беседу журналистки Е.Волгиной с К. Затулиным читайте на страницах сетевого издания govoritmoskva.ru