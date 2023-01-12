В Пензе продолжаются поиски Артема Бординова

Фото предоставлено поисковым отрядом

В Пензе продолжаются поиски пропавшего актера Артема Бординова. Как мы уже сообщали ранее, исполнитель роли Тяпы в веб-сериале «Зема» пропал 9 января. По неподтвержденной информации, мужчина ушел из дома после конфликта с супругой.

Фото предоставлено поисковым отрядом

К поискам актера присоединились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы проверяют всю информацию, поступающую к ним. Было установлено, что в понедельник утром Артем посещал городской автовокзал. Однако подтвердить версию, что мужчина мог куда-то уехать, пока не удалось.

Напоминаем вам, что в день пропажи Артем Бординов был одет в синюю куртку, серые штаны, сапоги-дутики и черную шапку. Информацию, которая поможет поискам, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.