В Пензе пропал актер Артем Бординов

Фото предоставлено поисковым отрядом

30-летний Артем Бординов – бывший участник команды КВН «С.У.Р.А.». В последние годы играл одну из ведущих ролей в веб-сериале «Зема».

О его поисках в своих социальных сетях сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт». Согласно ориентировке, Артем Бординов среднего роста и худощавого телосложения. У него темные волосы и серые глаза. Носит бороду.

В день пропажи был одет в синюю куртку, серые штаны, черные сапоги-дутики, черную шапку.

Любые сведения, которые помогут поискам, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.