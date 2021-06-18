Пытались спасти, но рука выскользнула: в Мордовии 12-летнюю девочку унесло течением

Фото: Пресс-служба СУ СК по РМ

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РМ, вчера около четырех вечера компания детей из села Башкирцы Теньгушевского района без ведома родителей ушли купаться на реку Мокша. В какой-то момент ребята постарше переплыли на другой берег, оставив младших купаться на мелководье. В этот момент девочка 2009 года рождения угодила в водяную яму и начала тонуть.

Это заметила сестра ребенка. Она попыталась спасти девочку, схватив, но ее рука выскользнула. Подростка унесло течением.

Случившееся видел мужчина, рыбачивший на другом берегу. К сожалению, он был слишком далеко, чтобы как-то помочь детям.

Поиски тела девочки ведутся до сих пор. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.