Александр Пыков: «В политике Мордовии грядут перемены»

Фото предоставлено региональным отделением партии

Он назначен специальным представителем лидера партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ по Мордовии. Партбилет Пыкову вручил лично Сергей Миронов. О своих планах Александр Михайлович рассказал «Комсомольской правде».

– Александр Михайлович, почему вы решили вернуться в политику?

– Мордовия переживает один из переломных моментов. В обществе накопилось много недовольства. От того, во что выльются возникшие общественные настроения, зависит будущее республики. В последние двадцать с лишним лет Мордовия управлялась одним кланом, замкнутой группой людей, которая окончательно «забронзовела». Она правила по принципу «я начальник – ты дурак», не хотела слушать никакие разумные аргументы.

Поэтому в воздухе витали страх и апатия. Более 120 тысяч человек покинули Мордовию, не найдя здесь применения своим талантам и способностям, у нас мощный отток населения. Республика накопила гигантский долг. Власть строила в селах дорогостоящие ледовые дворцы, но была не способна наладить там же работу водопровода.

В прошлом году руководство страны заметило, что Мордовия превращается в бездонную бочку: вливание миллиардов из федерального бюджета не дает заметного результата. Главой республики был назначен новый человек – Артем Здунов. Ему необходимо бороться с коррупцией и чистить «авгиевы конюшни», оставшиеся в наследство от прошлой команды. Я лично поддерживаю его усилия, направленные на борьбу с мордовскими коррупционерами.

Но обществу, чтобы измениться, недостаточно только инициатив сверху. Необходима острая дискуссия о том, что с нами произошло и куда мы должны дальше двигаться. Мы сами, жители республики, должны указывать руководству на возникающие проблемы и болевые точки, предлагать варианты решений. Вижу свою задачу в том, чтобы возобновить прерванный диалог между высшим руководством региона и обществом. Я был и чиновником, причем довольно высокого ранга, и общественным активистом, и независимым публицистом. Мне это сделать проще, чем многим.

– А каким путем вы хотели бы этого добиться?

Сейчас я ищу активных людей, любящих свою республику и именно с ней связывающих личное будущее и будущее своих детей. Я здесь родился и вырос, с Мордовией связана вся моя жизнь. И подбираю таких же. Это профессионалы, которые могли бы дать анализ происходящих процессов в разных сферах, предложить решения. Обладающие при этом гражданской смелостью, кто не побоится открыто сказать правду. Именно такая команда сможет формировать в Мордовии общественное мнение, с опорой на которое и должна проводить реформы власть.

В последние годы фактическая монополия на принятие решений не раз приводила к ошибкам, на которые указывала в том числе и партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Например, пенсионная «реформа», которая ничего хорошего не дала, «оптимизация» здравоохранения, когда у нас на четыре района остается одна больница, и так далее. В сложных экономических условиях, усугубленных глобальной эпидемией, права на дорогостоящие ошибки у государства больше нет.

– Каким статусом вы теперь обладаете в партии?

– Председатель партии Сергей Миронов доверил мне быть его специальным представителем в Мордовии, вести от его имени переговоры с любыми государственными, муниципальными и общественными структурами. А также координировать и контролировать работу региональной парторганизации СРЗП. Так что полномочия довольно большие, и я благодарю Сергея Михайловича за доверие. Постараюсь его оправдать – на благо Мордовии и партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. А всех неравнодушных, всех заинтересованных в сотрудничестве жителей Мордовии я приглашаю к диалогу. Мои контакты можно найти на публицистическом сайте «Мордовия: люди и жизнь», который я веду несколько лет, а также в приемной региональной парторганизации в Саранске.