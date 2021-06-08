В Пензе пройдет открытие летнего сезона игр

Завтра в 14.00 на стадионе «Зенит» состоится торжественное открытие двенадцатого летнего сезона игр среди детских дворовых команд.

Команды и тренеры получат комплекты формы и спортинвентаря для проведения тренировок от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках партийного проекта «Детский спорт» ежегодно работают более 80 дворовых площадок в разных районах Пензенской области. Тренировки проводят дворовые тренеры три дня в неделю, их задача — максимально привлечь детей и подростков к спортивным занятиям.