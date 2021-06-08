Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 21:00

В Пензе пройдет открытие летнего сезона игр

Мероприятие пройдет в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Завтра в 14.00 на стадионе «Зенит» состоится торжественное открытие двенадцатого летнего сезона игр среди детских дворовых команд.

Команды и тренеры получат комплекты формы и спортинвентаря для проведения тренировок от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках партийного проекта «Детский спорт» ежегодно работают более 80 дворовых площадок в разных районах Пензенской области. Тренировки проводят дворовые тренеры три дня в неделю, их задача — максимально привлечь детей и подростков к спортивным занятиям.

Интересное