Базовый доход: ждать ли нам «безусловной» зарплаты?

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В начале июня о грядущем наступлении «эпохи справедливости», в которой каждый гражданин будет получать «зарплату» по праву рождения, заговорили, кажется, все: от экспертов Всемирного банка до российских либералов. Разберемся в вопросе подробнее.

В ЧЕМ СУТЬ?

Идея универсального базового дохода проста: для того, чтобы побороть бедность и обеспечить достойную жизнь своим гражданам, государство может периодически выплачивать им определенную сумму. Если эта сумма не зависит ни от возраста, ни от занятости, ни от других параметров, такую выплату называют «безусловным базовым доходом». Если же речь идет о выплате только малоимущим и социально незащищенным гражданам, то говорят о «минимальном гарантированном доходе».

В начале июня группа экономистов под эгидой Всемирного банка выпустила доклад, в котором признала: введение минимального гарантированного дохода может решить проблему бедности в России. По мнению экспертов, такая выплата обойдется стране «всего» в 400 млрд руб., что будет в несколько раз экономичнее, чем расширять существующие программы поддержки людей, живущих за порогом бедности.

БАЗОВЫЙ ДОХОД В РОССИИ

До 2021 года в России вопрос универсального или минимального гарантированного дохода всерьез никогда не обсуждался. Однако за несколько дней до выпуска доклада Всемирного банка на пресс-конференциях в Пензе и Саранске концепцию «Справедливого базового дохода» озвучили представители партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ.

Проект справедливороссов предполагает регулярную ежемесячную выплату каждому гражданину России, которая покроет его базовые потребности - расходы на питание, одежду, выплаты ЖКХ.

Вводить базовый доход «Справедливая Россия» предлагает постепенно: начать с малоимущих, а со временем распространить на всех жителей России. По замыслу партии, получая регулярную выплату, россияне смогут сосредоточиться на своем здоровье, заняться самообразованием, посвящать больше времени семье, не опасаясь того, что завтра им будет нечего есть.

БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ «СПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД»?

Как и любая другая масштабная социальная идея, базовый доход вызывает много дискуссий и споров. Многие экономисты и политики считают, что он приведет к расцвету иждивенческих настроений и повальному тунеядству. Однако в 2012 году в индийском штате Мадхья-Прадеш провели эксперимент по выплате безусловных денежных переводов. Небольшие выплаты в течение 12-17 месяцев получали более 6000 человек.

В результате такой доход оказал сильное положительное влияние на благосостояние получателей. Они смогли улучшить свое питание, санитарные условия, оплатить расходы на здравоохранение и образование. Что удивительно, у получателей базового дохода не только сократились долги, но и выросли зарплаты на основном месте работы.

Аналогичный эксперимент на днях запустила некоммерческая организация из Германии. Начиная с июня, 122 счастливчика в течение трех лет будут получать по 1200 евро в качестве безусловного дохода. Организаторы хотят узнать, как дополнительные выплаты отразятся не только на благосостоянии, но и на здоровье человека: у части испытуемых исследователи будут брать пробы волос, чтобы замерять, как меняется уровень гормона стресса в их организме.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

Удивительно, что об идее безусловных выплат говорят не только социально-демократические силы вроде СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - ЗА ПРАВДУ, но и вполне либеральные эксперты. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выразил уверенность, что в перспективе страны придут к введению безусловного базового дохода. По его словам, такая выплата будет выравнивать права граждан, обеспечивать им равные возможности и равный доступ к социальным услугам.

К слову, во время ковидного карантина Россия по сути уже апробировала похожий подход, организовав выплаты семьям с детьми безо всяких условий. Можно сказать, что опыт выплаты базового дохода у нас уже есть. Более того, в период коронакризиса отовсюду звучали предложения выдавать деньги всем без исключения гражданам России, однако они так и не реализовались.

Реализуются ли они теперь? Неизвестно. Однако то, что тема введения всеобщего базового дохода становится одной из самых громких в российской политике, уже очевидно. Как очевидно и то, что свидетелями (а, возможно, и участниками) дебатов по поводу введения справедливого базового дохода станут многие жители как Пензенской области, так и Мордовии.

МНЕНИЕ

Фото предоставлено региональным отделением партии

Анна ОЧКИНА, социолог, председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ:

- Справедливый базовый доход, безусловно, самая обсуждаемая, но далеко не единственная часть нашей программы. Программа СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - ЗА ПРАВДУ в этом году заметно обновилась, стала более социально направленной, конкретной и реалистичной. Я считаю очень важным тот путь, которым мы идем: вместо кричащих лозунгов - проработанные программы, вместо громкой критики - дельные предложения и, главное, готовность реализовать их после победы на думских выборах.

Я считаю, что отдельного внимания заслуживают идеи «материнской зарплаты», повышения минимального размера оплаты труда до 31 тысячи рублей, поэтапной отмены ЕГЭ, возвращения фундаментальной составляющей в образование и введения прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы сверхбогатые люди активнее пополняли бюджет страны и регионов. Пожалуй, СР сегодня больше других партий уделяет внимание борьбе с коррупцией, которую мы предлагаем приравнять к госизмене.

Одним словом, программа СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - ЗА ПРАВДУ - это программа по созданию той страны, о которой мы мечтали в лучшие годы СССР. Большой и сильной, с передовой наукой и техникой, гениальным кинематографом, прекрасной литературой и, главное, счастливыми гражданами.