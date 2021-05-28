Состав нового тренерского штаба «Дизеля» назовут в ближайшие дни

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Напомним, что ранее мы писали, что весь тренерский штаб «Дизеля» решил не продлевать контракт с командой. Григорий Кабельский отметил, что даже несмотря на это, клуб продолжит работу в новом сезоне.

В ходе встречи с фанатами врио министра представил нового главного менеджера «Дизеля» - Сергея Лопушанского, работавшего до этого и главным тренером, и менеджером. Сейчас он занимается комплектованием команды. 12 человек останутся в составе «Дизеля» по контракту, однако часть игроков все же покинет клуб – им на смену придут молодые спортсмены из «Дизелиста».

- Ведется и работа по выбору кандидатуры главного тренера. Дайте нам несколько дней, и мы объявим состав тренерского штаба, - добавил он. – Если им станет приезжий специалист, то вторым наставником команды будет назначен человек из Пензы.