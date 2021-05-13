«Дизель» остался без тренера

Фото: Пресс-служба ХК «Дизель»

Информация о том, что весь тренерский штаб во главе с Алексеем Ваулиным, покинули команду, появилась на официальном сайте «Дизеля» накануне. Сам Алексей Александрович заявил, что решил попробовать что-то новое в своей карьере.

Тренер возглавлял «Дизель» с 2018 года. За несколько лет клуб под его руководством сумел продемонстрировать отличные результаты и разгромить немало сильных соперников. До этого Алексей Александрович возглавлял молодежный «Дизелист», с которым завоевал серебряные и золотые медали НМХЛ.