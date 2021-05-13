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Спорт13 мая 2021 15:00

«Дизель» остался без тренера

Алексей Ваулин решил не продлевать свой контракт с пензенским хоккейным клубом
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба ХК «Дизель»

Фото: Пресс-служба ХК «Дизель»

Информация о том, что весь тренерский штаб во главе с Алексеем Ваулиным, покинули команду, появилась на официальном сайте «Дизеля» накануне. Сам Алексей Александрович заявил, что решил попробовать что-то новое в своей карьере.

Тренер возглавлял «Дизель» с 2018 года. За несколько лет клуб под его руководством сумел продемонстрировать отличные результаты и разгромить немало сильных соперников. До этого Алексей Александрович возглавлял молодежный «Дизелист», с которым завоевал серебряные и золотые медали НМХЛ.

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