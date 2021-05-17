В Пензенской области ищут убийцу тещи, жены и шурина

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

16 мая около 18:15 в дежурную часть УМВД по Пензенской области поступила информация, что в одном из домов на улице Центральной слышны выстрелы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела женщины 1972 года рождения, а также ее матери 1948 года рождения.

Правоохранители заподозрили, что к убийству может быть причастен Анатолий Николаевич В. – бывший муж одной из умерших женщин. О том, что именно могло толкнуть мужчину на страшное преступление, пока неизвестно, но примерную хронологию событий установить уже удалось. По предварительной информации, вечером в воскресение он пришел в дом и из охотничьего гладкоствольного ружья, принадлежащего ему, застрелил бывшую супругу и тещу. После этого подозреваемый направился в село Огаревка, где убил шурина 1970 года рождения. От полученных ран все потерпевшие скончались на месте происшествия.

К убийству может быть причастен бывший муж одной из погибших женщин. Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Далее мужчина, по словам очевидцев, направился в сторону реки. Сейчас он объявлен в розыск. В поиске подозреваемого в вечернее и ночное время были задействованы 100 сотрудников специальных подразделений управления Росгвардии по Пензенской области, беспилотники и приборы ночного видения.

По данным пресс-службы следственного управления СК по Пензенской области, поиски продолжаются до сих пор. Местность оцеплена. Представители ведомства обращаются к жителям региона с просьбой помочь: если вам известна какая-либо информация о местонахождении предполагаемого убийцы трех человек, сообщите об этом в региональное следственное управление по телефону 8 (8412) 36-17-02 или в полицию по телефону 02.