В Пензенской области из ружья ИЖ-43 мужчина открыл огонь по бывшей теще, жене и ее брату

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

За оружие мужчина схватился 16 мая 2021 года в селе Липовка Малосердобинского района. Расстреляв бывшую супругу 1972 года рождения и ее мать 1948 года рождения, местный житель отправился в соседнее село Огаревка, где выстрелил и в брата бывшей супруги.Все потерпевшие скончались на месте происшествия.

К поискам стрелка незамедлительно приступили бойцы специальных подразделений регионального управления Росгвардии. На место происшествия прибыли сотрудники аппарата следственного управления, Сердобского межрайонного следственного отдела, УМВД России по Пензенской области.

По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело.

Расследованием занимается следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей по особо важным делам и криминалистов. Проводится осмотр места происшествия, допрос свидетелей, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время местонахождение стрелка не установлено. Ведутся его поиски.

По словам очевидцев, после стрельбы мужчина направился в сторону реки.

Органами прокуратуры области организована проверка законности нахождения во владении злоумышленника огнестрельного оружия.