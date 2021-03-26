Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика26 марта 2021 20:16

Олег Мельниченко - врио губернатора Пензенской области

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)

ФОТО: Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Глава государства уже провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко в режиме видеоконференции.

Напомним, что ранее Владимир Путин в связи с утратой доверия отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, на прошлых выходных арестованного по подозрению во взяточничестве.

Сегодня был подписан Указ, согласно которому врио губернатора Пензенской области назначен Олег Мельниченко. Документ вступил в силу с момента подписания.

Представление нового главы региона состоится завтра в Законодательном Собрании области.

Интересное