Олег Мельниченко - врио губернатора Пензенской области

ФОТО: Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Глава государства уже провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко в режиме видеоконференции.

Напомним, что ранее Владимир Путин в связи с утратой доверия отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, на прошлых выходных арестованного по подозрению во взяточничестве.

Сегодня был подписан Указ, согласно которому врио губернатора Пензенской области назначен Олег Мельниченко. Документ вступил в силу с момента подписания.

Представление нового главы региона состоится завтра в Законодательном Собрании области.