Биография Ивана Белозерцева: что известно о задержанном 21 марта 2021 года губернаторе Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области.

После школы поступил в Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, закончил которое в 1980 году. В 1992 завершил обучение в Гуманитарной орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной академии Вооруженных Сил. С 1976 по 2004 годы Иван Белозерцев служил в Вооруженных Силах РФ на различных должностях.

С 2000 года являлся депутатом Пензенской городской Думы, совмещая эту работу со службой. В 2004 году был избран председателем Пензенской городской Думы, в 2005 – Главой города Пензы.

В 2008 году в Пензенском государственном педагогическом университете им В. Г. Белинского защитил диссертацию на степень кандидата педагогических наук на тему «Аттестация офицерских кадров как социально-педагогический фактор развития органов местного военного управления».

С 2012 по 2015 год Белозерцев занимал должность председателя Законодательного Собрания Пензенской области. В 2015-м он был назначен врио губернатора области. 13 сентября Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области. В должность губернатора вступил официально 21 сентября.

Осенью 2020 годы был переизбран на второй срок, одержав победу в первом туре.

Женат, есть двое сыновей.