Жители Саранска остались без «Масленичного столба»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саранске продолжаются мероприятия, посвященные празднованию Масленицы. Напоминаем вам, что самая насыщенная программа запланирована на Прощеное воскресение, 14 марта.

Сегодня мэр города Петр Тултаев поручил управлению потребительского рынка и предпринимательства города открыть как можно больше точек общественного питания, чтобы все жители города смогли угоститься блинами во время гуляний.

Также стало известно, что традиционная забава «Масленичный столб» согласно рекомендациям Роспотребнадзора в этом году устраиваться не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа масленичных гуляний в Саранске: куда сходить с детьми и где будут сжигать чучело