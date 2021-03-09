Жители Саранска остались без «Масленичного столба»

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Саранске продолжаются мероприятия, посвященные празднованию Масленицы. Напоминаем вам, что самая насыщенная программа запланирована на Прощеное воскресение, 14 марта.
Сегодня мэр города Петр Тултаев поручил управлению потребительского рынка и предпринимательства города открыть как можно больше точек общественного питания, чтобы все жители города смогли угоститься блинами во время гуляний.
Также стало известно, что традиционная забава «Масленичный столб» согласно рекомендациям Роспотребнадзора в этом году устраиваться не будет.
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