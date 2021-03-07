Масленичная неделя в Саранске будет насыщенной

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как говорил герой одного старого чудесного мультфильма, на носу у нас Масленица. А это значит, что во многих городах запланированы масштабные народные гуляния. И Саранск не стал исключением: администрация городского округа опубликовала программу праздничных мероприятий на всю будущую неделю.

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8 МАРТА

9:00 - Тематическая выставка работ учащихся ДХШ №2 (ДК «Луч»);

12:00 – игровая программа «Масленичные забавы» (площадь возле Храма Иоанна Кронштадского).

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9 МАРТА

14:00 – игровая программа «Заигрыши» (площадь на улице Коваленко);

14:00 – фольклорная программа с участием скоморохов «Вместе мы играем – весну встречаем» (площадь на пересечении улиц Расковой и Ульянова);

14:00 – театрализованное представление «Масленичное солнце» (площадь на улице Гожувской).

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10 МАРТА

11:30 – фольклорные посиделки «Как на масляной неделе мы блиночки свои ели» (детская библиотека № 6);

13:00 – фольклорный час «Собирайся, детвора, Масленицу встречать пора!» (ЦГБС для взрослых, библиотека-филиал № 21);

13:00 – литературная игра «Всех на Масленицу ждем, встретим масляным блином» (детская библиотека №2);

14:00 – танцевально-игровая программа «А у нас сегодня Масленица» (городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина);

14:00 – игровая программа «Масленичные забавы» (парк культуры и отдыха Пролетарского района г.о. Саранск);

14:00 – программа «Наша Масленица широка и весела, будет к каждому добра!» (ЦГБС для взрослых, библиотека-филиал № 7).

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11 МАРТА

10:00 – представление для детей «Вкусное солнышко - Масленица» (детский сад №58);

12:00 – литературный праздник «Здравствуй, Масленица, веселая да широкая! (центральная городская библиотека для детей);

13:00 – литературный час «Душа моя, Масленица» (детская библиотека № 7);

13:00 – фольклорный праздник «Масленица пришла, с собой веселье принесла» (ЦГБС для взрослых, библиотека-филиал № 8);

13:00 – фольклорный час «Путешествие по традициям масленичной недели» (ЦГБС для взрослых, библиотека-филиал № 10);

15:00 – фольклорные посиделки «Масленица хороша – широка её душа» (ЦГБС для взрослых, библиотека-филиал № 15);

16:00 – игровая программа для детей «Широкий четверг» (дом культуры села Зыково).

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12 МАРТА

10:00 – программа «А мы Масленицу ждали…» (детский сад №68);

12:30 – литературно-музыкальный праздник «Масленица – праздник весны и солнца!» (ЦГБС для взрослых, библиотека-филиал № 1);

13:00 – литературно-фольклорный праздник «А мы Масленицу ждали…» (дом культуры р.п. Луховка);

13:00 – праздник «Широкая Масленица» (центральная городская библиотека для взрослых);

16:00 – театрализованный вечер отдыха «Масленица пришла, нам блиночков принесла» (дом культуры села Зыково).

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13 МАРТА

11:00 – игровая программа для детей «Необыкновенные приключения на Масленицу в зоопарке» (городской зоопарк);

11:00 – фольклорные посиделки «Масленица хороша – широка ее душа!» (этно-музей «Уголок старины», с. Напольная Тавла);

12:00 - игровая программа с участием сказочных персонажей «Масленица приглашает в гости!» (площадь на пересечении улиц Расковой и Ульянова);

12:00 – театрализованное представление «Выходи народ! Масленица в гости всех зовет!» (площадь на улице Гожувской);

12:00 - праздничное шествие с куклой-чучелом Масленицы по улицам (село Зыково);

13:00 – народные гуляния «Масленица щедра, веселись хоть до утра!» (площадь возле ДК в р.п. Луховка);

14:00 – представление «Русские забавы» (клуб с. Горяйновка).

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14 МАРТА

10:00 – открытие масленичных торговых рядов. Здесь можно будет попробовать блины, изготовленные по различным рецептам, а также бублики, ватрушки, пряники и чай из самовара (сквер за памятником Ленина).

11:00 – концерт «Здравствуй, Масленица годовая, наша гостья дорогая!» (городской парк культуры и отдыха, летняя эстрада);

11:00 – 16:00 – фотопроект «Праздник в объективе» (городской парк культуры и отдыха);

11:00 – 13:00 – праздничный концерт (городской парк культуры и отдыха, центральный вход);

11:00 – открытие масленичной ярмарки (городской парк культуры и отдыха, аллея мастеров);

11:00 – 12:00 – игровое представление потешного театра «Масленица весела, всех на игры увела!» (городской парк культуры и отдыха, фонтанная площадь);

11:00 – 15:00 – программа Гуляй, раздольная Масленица!» (парк культуры и отдыха Пролетарского района);

12:00 – 15:00 – программа «Широкая масленица» (городской зоопарк);

12:00 – 14-00 – шоу-программа «Народный фольклор» (городской парк культуры и отдыха, фонтанная площадь);

14:00 – соревнования «Масленица турнир объявляет! На молодецкие забавы приглашает!» (фонтанная площадь);

14:00 – сжигание чучела Зимы (городской парк культуры и отдыха, летняя эстрада);

14:15 – 17:00 – праздничный концерт (городской парк культуры и отдыха, летняя эстрада);

14:30 – 16:00 – праздничный концерт (городской парк культуры и отдыха, фонтанная площадь).