В Пензе горит склад с полимерными материалами

Сообщение о пожаре поступило сегодня в половине второго ночи. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сообщение о крупном пожаре в диспетчерскую службу МЧС Пензенской области поступило сегодня в половине второго ночи. Горел двухэтажный склад полимерных материалов на улице 40 лет Октября. К моменту прибытия на место пожарных подразделений ангар, построенный из сэндвич-панелей, горел открытым пламенем.

- Ранг пожара был поднят до номера два, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Пензенской области (по ГПС) Алексей Рыжов.

На тушение привлекались 13 единиц спецтехники и более 60 человек личного состава. Площадь пожара - 3500 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

По информации пресс-службы ведомства, в 7:24 открытое горение было ликвидировано. Работы по тушению ведутся до сих пор.