В Мордовии продолжают модернизировать систему здравоохранения

Напомним вам, что сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения поручил Президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Мордовии проводилось дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций необходимыми медизделиями и оборудованием.

Продолжалась работа по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств медучреждений, направленных на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.

Велось строительство хирургического корпуса детской республиканской клинической больницы (срок сдачи объекта – 2021 год).

В федеральных симуляционных центрах обучено 40 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Проведены профилактические медицинские осмотры детей в возрасте 15-17 лет: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – детскими урологами-андрологами (всего около 18 тыс. чел.).