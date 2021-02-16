Иван Белозерцев: «2020 год был беспрецедентно сложным»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обратившись к участникам совещания, глава региона отметил, что прошлый год потребовал концентрации усилий всех органов власти, ведомств и силовых структур.

- 2020 год был беспрецедентно сложным. Но даже в условиях пандемии и ограничений наш регион сумел удержать экономические показатели, реализовать национальные проекты, завершить строительство значимых объектов, - заявил Иван Александрович.

Губернатор подчеркнул, что по-прежнему главной задачей остается сохранение жизни и здоровья граждан.

- Нам удалось сделать много в этом направлении. В области были развернуты дополнительные койки, выделены средства на закупку лекарств, а также средств защиты и питания для медиков. Мы привлекали студентов и ординаторов для работы в «красных» зонах, волонтеров – в контакт-центре.

С основным докладом на коллегии выступила прокурор области Наталья Канцерова.

- Несмотря на все сложности, мы продолжали работу: организовывали приемы граждан, проводили проверки. За 2020 год в органы прокуратуры области поступило свыше 27 тысяч обращений, каждая шестая жалоба была удовлетворена. Наши сотрудники оказали помощь 11 тысячам человек.

В ходе коллегии участники заседания также наметили перспективы совместной деятельности по соблюдению законности на территории Пензенской области в 2021 году.