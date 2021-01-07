За последние сутки в республике подтвердились еще 86 случаев заболевания и одна смерть – скончался пациент 1951 года рождения. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный субтотальной вирусной пневмонией.Всего в Мордовии с начала пандемии выявлено 14 096 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 11 676 человек, 75 - за последние сутки. 99 человек скончались.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ6 января в Доме Республики состоялось заседание оперативного штаба: обсуждались вопросы вакцинации населения, а также работы учреждений образования после окончания каникул