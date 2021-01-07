Как отметил врио главы республик Артем Здунов, ситуация с распространением коронавируса в Мордовии остается напряженной: ежедневно регистрируются по 85 и больше новых случаев. В последнее время чаще всего им заболевают пенсионеры и работники сферы услуг.Первостепенной задачей остается подготовка учреждений образования к работе после окончания каникул.- До 10 января будет проведен мониторинг, - отметила вице-премьер Галина Лотванова. – В зависимости от числа заболевших детей будем принимать решение.5 января Мордовия получила 1300 доз вакцины «Спутник V»,В первую очередь прививки от коронавируса будут сделаны медикам, работникам образования и социальной сферы, а также тем, кто входит в группу риска, и пенсионерам.Также участники совещания обсудили и предстоящие Крещенские купания. Ежегодно в республике в них принимают участие почти 10 тысяч человек. Купели, обустроенные на открытых водоемах, опасения не вызывают. Однако некоторые места для купания организовывают в стенах монастырей или на святых источниках, что приводит к образованию массового скопления людей в закрытом пространстве. А это повышает риски заразиться.- Поэтому просьба к муниципалитетам - обратите пристальное внимание на места такого локального купания, - подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Андрей Наумов.