Уважаемые жители Мордовии! Дорогие друзья! Поздравляю вас с самыми добрыми, яркими и семейными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!Уходящий год стал одним из самых непростых для нашей страны и республики. Мы столкнулись с общим вызовом, который изменил нашу жизнь. В новых условиях пришлось работать педагогам и воспитателям, работникам наших предприятий и организаций, предпринимательскому сообществу.Пандемия заставила нас сплотиться, объединить усилия, проявить лучшие качества. Хочу поблагодарить каждого медицинского работника, каждого волонтера, всех, кто сегодня делом помогает бороться с этой напастью, кто на своих рабочих местах обеспечивает благополучие всего региона.Верю, что, несмотря на все трудности и ограничения, Мордовия продолжит динамичное развитие. Нам вместе предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов в промышленности и социальной сфере. Наши приоритеты – создание новых рабочих мест в городах и муниципальных районах, рост заработной платы, выполнение национальных проектов, поддержка талантливых людей, которые хотят принести пользу родному краю. Для достижения поставленных целей потребуются энергия и целеустремленность, которые послужат залогом того, что все задуманное сбудется.Мы встречаем 2021 год с верой и надеждой на новые свершения. Пусть Новый год и Рождество озарят ваши дома любовью, радостью и теплом, вдохновят вас на добрые начинания!Желаю всем жителям республики здоровья, счастья, любви, исполнения самых заветных желаний!Врио Главы Республики Мордовия А. А. Здунов