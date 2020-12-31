Дорогие друзья!Примите самые сердечные поздравления с волшебным, всеми любимым праздником – Новым годом!Мы всегда с радостью и надеждами ждем эти чудесные дни, связываем с ними исполнение самых заветных желаний, подводим итоги сделанному и строим планы на будущее.Год уходящий был сложным. Но несмотря на трудности и вызовы, мы выдержали все испытания. Обеспечено дальнейшее развитие науки, производства, сельского хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, спорта.Спасибо вам, уважаемые земляки, за напряженный, добросовестный труд на благо нашей великой Родины и Сурского края!Пусть год наступающий бережно сохранит всё самое лучшее, вдохновит на новые созидательные свершения, станет годом удачи и приятных открытий, принесет в каждый дом радость, взаимопонимание, согласие и семейное благополучие!Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, праздничного новогоднего настроения!Губернатор Пензенской области И. А. Белозерцев