Коронавирус в Мордовии, новости на 28 июля 2020 года: скончалась еще одна пациентка

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания, из них 19 – в Саранске. Среди новых больных шесть человек старше 60 (самому пожилому из них 80 лет). Моложе 30 лет – 8 человек (все они дети от 7 месяцев до 15 лет).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 392 случая COVID-19. Полностью выздоровели 3 309 человек, 39 - за последние сутки.

Скончались 34. В федеральной статистике учтён новый летальный случай. Женщина (49 лет) поступила в больницу с признаками пневмонии на четвёртый день после проявления первых симптомов заболевания – повышения температуры, кашля, слабости. Лечение продолжалось 15 дней, однако состояние пациентки быстро ухудшалось. Был поставлен предварительный диагноз covid-19, возник ряд осложнений заболевания. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось. Подтверждённая причина смерти – коронавирусная инфекция, осложнённая двухсторонней нижнедолевой сливной геморрагической пневмонией с отёком лёгких. Сопутствующие заболевания – сахарный диабет, хронический холецистит.

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По данным на 27 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 722 человека находятся на стационарном лечении. 891 человек под наблюдением дома.