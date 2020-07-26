«Мужу я лысая понравилась!»

Наталья Подольская постепенно возвращается к концертам после карантина. На днях артистка запремьерила клип «Плачь», где ее мало кто узнал – Подольская в кадре совсем лысая. Не важно, что это пластический грим – и муж, и поклонники удивились по-настоящему. Такие эксперименты идут на пользу и личным отношениям тоже… Мы поговорили с Наташей о работе, и о муже, конечно.

- Расскажите, как вас заставляет супруг поволноваться?

- В моей жизни были несчастные истории, когда я была влюблена - а в меня нет…Ссоры, которые иногда все равно случаются в семейной жизни, тоже ведут к разным переживаниям – в том числе и о том, что со мной будет если мы расстанемся. Но надеюсь, что этого не произойдет.

- Устраиваете с мужем свидания?

- У нас с Володей есть определенная схема свиданий, которая с годами трансформировалась: теперь мы сначала идем в кино, а потом в ресторан. Раньше могло быть наоборот. Но мы поняли, что после плотного ужина в ресторане до кино дело может не дойти - захотим скорее домой, под одеяльце и включим там фильм.

Теперь мы все реже куда-то выбираемся, потому что стремимся быть с сыном. Но иногда я стучу кулачком по столу и говорю: «Все! Ты меня должен пригласить на свидание». Володя старается удивлять меня каждый раз новым местом, и получаются замечательные вечера, я их очень ценю.

Подробнее – в материале Инны Федотовой