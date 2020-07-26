Губернатор вручил награды членам Пензенского Морского Собрания

Праздник начался с поднятия Андреевского флага.

В приветственном слове к участникам и гостям глава региона напомнил историю становления российского флота. «Со времен Петра Первого и по настоящее время моряки проявляли образцы беспредельного мужества, героизма, стойкости, одерживали победу в сражениях», - отметил Иван Белозерцев. Особо он подчеркнул вклад моряков - уроженцев Пензенской области в победу в Великой Отечественной войне.

Пензенская земля вырастила 6 моряков - Героев Советского Союза. Всего в ряды ВМФ СССР были призваны 15 тысяч жителей области, из них 8,5 тысяч с фронта не вернулись. От причалов Балтийского флота в бой уходили построенные на собранные жителями средства торпедные катера «Пензенский комсомолец» и «Пензенский пионер», на Северном флоте под бортовым номером «С-104» воевала подводная лодка «Пензенский комсомолец». Сегодня на территории Пензенской области проживает около 5 000 моряков, из них около 2 000 - в г. Пензе.

«Президент Российской Федерации делает все необходимое для укрепления военной мощи современного флота нашей страны. Но самой главной силой и гордостью ВМФ является личный состав - офицеры, мичманы, старшины, матросы - люди, которые выполняют важную задачу, охраняют морские рубежи России», - констатировал руководитель областной исполнительной власти.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Колокол памяти», ознакомился с экспонатами выставки музея боевой славы Пензенского Морского Собрания, вместе с представителями объединений «Морское дело» и «Юный моряк» посетил мастер-класс по обучению азам морской службы.

Также руководитель субъекта Федерации вручил награды членам Пензенского Морского Собрания.