Коронавирус в Пензенской области, новости на 26 июля: 16 новых случаев подтвердились в Пензе

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 42 случая заболевания коронавирусом.

География новых случаев следующая:

Пенза – 16; Мокшанский район- 2; Пензенский район- 9; Городищенский район – 3; Кузнецкий район- 1; Лунинский район – 3; Лопатинский район- 3; Заречный – 2; Колышлейский район – 2; Бессоновский район – 1.

Среди новый пациентов – пять несовершеннолетних возрастом от одного года до семи лет.

Вчера скончалась еще одна пациентка 1945 года рождения. Женщина страдала ожирением и другими сопутствующими заболеваниями.