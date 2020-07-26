2020-07-26T13:03:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 26 июля: 16 новых случаев подтвердились в Пензе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 26 июля 2020 года
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 42 случая заболевания коронавирусом.

География новых случаев следующая:

Пенза – 16; Мокшанский район- 2; Пензенский район- 9; Городищенский район – 3; Кузнецкий район- 1; Лунинский район – 3; Лопатинский район- 3; Заречный – 2; Колышлейский район – 2; Бессоновский район – 1.

Среди новый пациентов – пять несовершеннолетних возрастом от одного года до семи лет.

Вчера скончалась еще одна пациентка 1945 года рождения. Женщина страдала ожирением и другими сопутствующими заболеваниями.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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