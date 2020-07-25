Коронавирус в Мордовии, последние новости на 25 июля: зарегистрирована еще одна смерть среди больных

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 34 случая заболевания, 14 из которых в Саранске. Девять новых пациентов старше 60, 10 – моложе 30. Самой пожилой 82 года, самому младшему – три.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 295 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 213 человек, 40 - за последние сутки.

Скончались 33. Зарегистрирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 45 лет. Основной диагноз – коронавирусная инфекция covid-19, тяжёлое течение. Осложнение болезни – внегоспитальная двусторонняя очаговая полисегментарная сливная пневмония, отек легких, острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, ожирение.

По данным на 24 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 767 человек находятся на стационарном лечении. 883 человека - под наблюдением дома.