2020-07-25T13:06:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 25 июля: зарегистрирована еще одна смерть среди больных

Публикуем для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 25 июля 2020 года
Поделиться:
Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 34 случая заболевания, 14 из которых в Саранске. Девять новых пациентов старше 60, 10 – моложе 30. Самой пожилой 82 года, самому младшему – три.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 295 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 213 человек, 40 - за последние сутки.

Скончались 33. Зарегистрирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 45 лет. Основной диагноз – коронавирусная инфекция covid-19, тяжёлое течение. Осложнение болезни – внегоспитальная двусторонняя очаговая полисегментарная сливная пневмония, отек легких, острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, ожирение.

По данным на 24 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 767 человек находятся на стационарном лечении. 883 человека - под наблюдением дома.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мордовии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Пензенской области ограбил свою бабушку
Владимир Волков оценил ход строительства детского сада в Атюрьеве
Вступил в законную силу приговор об убийстве на пруду в Пензенской области
Следователи Мордовии обращаются с просьбой к свидетелям
В Пензенской области сняты ограничения в образовании, санаторно-курортной сфере и сфере детского отдыха
Новый памятник на могиле Владимира Высоцкого вызвал грандиозный скандал
Полиция Пензы разыскивает бегуна в футболке «Барсы»
Цветы и поздравления от мэра Пензы
На Западной поляне две недели не будет горячей воды
Пензенская область – первая в ПФО по темпам ввода жилья
Пензенские музеи перешли на летний режим работы
В Колышлее угонщика погрузчика задержали за считанные минуты
Налоговые органы Пензенской области осуществляют прием заявлений на выплату новой субсидии
В понедельник в Пензе отключат свет на нескольких улицах
Важно чувствовать моральную поддержку и ощущать заботу общества
Убийца матери из Краснослободского района Мордовии предстанет перед судом
В Саранске идет санитарная обработка жилых кварталов
В Лермонтовском сквере Пензы детям рассказали сказку
Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы
В Пензе на уличных торговцев составлено четыре административных протокола
Аграрии Пензенской области вышли на уборку хлеба
Пензячка, не уследившая за сыном, заплатит штраф
Ветеринар из Мордовии предстал перед судом за служебный подлог