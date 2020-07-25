Коронавирус в Пензенской области, новости на 25 июля 2020 года: скончалась еще одна пациентка

По данным оперативного штаба, за сутки в области подтвердились еще 46 случаев заболевания коронавирусом. 28 новых пациентов – жители Заречного, еще 10 человек из Пензы, остальные из области. В их числе – шесть несовершеннолетних возрастом от одного года до 11 лет.

Также вчера скончалась еще одна пациентка 1958 года рождения, имевшая ряд сопутствующих заболеваний. С начала эпидемии в регионе скончались 78 человек.

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В Пензенской области продолжают снимать ограничения: вчера губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, согласно которому в регионе могут вернуться к работе парки аттракционов, гостиницы и ряд других организаций.