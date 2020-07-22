Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 22 июля: скончалась еще одна пациентка
По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердился еще 41 случай заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 6109).
География новых случаев:
Пенза – 25;
Пензенский район – 5;
Мокшанский район – 2;
Земетчинский район – 3;
Лунинский район – 2;
Бессоновский район – 2;
Нижнеломовский район – 1;
Спасский район – 1.
Находятся под наблюдением 3542 человек, сняты с наблюдения 24352.
Вчера скончалась пациентка 1963 года рождения. Женщина страдала ожирением. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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