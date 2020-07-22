2020-07-22T13:04:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 22 июля 2020 года: за сутки подтвердились еще 35 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 22 июля 2020 года
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания, 10 из которых – в Саранске. Среди новых больных 11 человек старше 60 лет (двоим самым пожилым по 80 лет). Моложе 30 лет – двое (самому молодому 25 лет).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 192 случая COVID-19. Полностью выздоровели 3 087 человек, 41 - за последние сутки. Скончались 32.

По данным на 21 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 858 человек находятся на стационарном лечении. 865 человек - под наблюдением дома.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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