2020-07-21T13:15:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 21 июля: за сутки выздоровели еще 56 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 21 июля 2020 года
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания. Среди новых больных старше 60 лет – 13 человек (самому пожилому из них 90 лет). Моложе 30 лет – 4 человека (самому младшему 6 лет).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 157 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 046 человек, 56 - за последние сутки. Скончались 32.

По данным на 20 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 915 человек находятся на стационарном лечении. 862 человека под наблюдением дома.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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