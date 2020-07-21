Коронавирус в Мордовии, последние новости на 21 июля: за сутки выздоровели еще 56 человек

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания. Среди новых больных старше 60 лет – 13 человек (самому пожилому из них 90 лет). Моложе 30 лет – 4 человека (самому младшему 6 лет).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 157 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 046 человек, 56 - за последние сутки. Скончались 32.

По данным на 20 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 915 человек находятся на стационарном лечении. 862 человека под наблюдением дома.