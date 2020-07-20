2020-07-20T13:34:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 20 июля 2020 года: за сутки подтвердились еще 35 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 20 июля 2020 года
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания, 13 из которых – в Саранске. Среди новых больных старше 60 лет – 14 человек (самому пожилому из них 78 лет). Моложе 30 лет – 4 человека (самому юному 8 лет).

Всего в республике за период пандемии выявлен 4 121 случай COVID-19. Полностью выздоровели 2 990 человек, 17 - за последние сутки. Скончались 32.

По данным на 19 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 889 человек находятся на стационарном лечении. 859 человек под наблюдением дома и в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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