Коронавирус в Мордовии, последние новости на 20 июля 2020 года: за сутки подтвердились еще 35 случаев заболевания

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания, 13 из которых – в Саранске. Среди новых больных старше 60 лет – 14 человек (самому пожилому из них 78 лет). Моложе 30 лет – 4 человека (самому юному 8 лет).

Всего в республике за период пандемии выявлен 4 121 случай COVID-19. Полностью выздоровели 2 990 человек, 17 - за последние сутки. Скончались 32.

По данным на 19 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 889 человек находятся на стационарном лечении. 859 человек под наблюдением дома и в обсерваторе.