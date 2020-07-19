2020-07-19T13:25:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 19 июля: за сутки выписаны еще 23 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 19 июля 2020 года
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, новые случаи подтверждены в г.о. Саранск (16 случаев); Атяшевском районе (пять); Ичалковском, Чамзинском, Зубово-Полянском, Темниковском районах (по два); Большеберезниковском, Торбеевском, Рузаевском, Теньгушевском, Лямбирском, Ромодановском районах (по одному).

Среди новых больных старше 60 лет – 14 человек, самой пожилой из них 70 лет. Моложе 30 лет – 3 человека, самому юному 15 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 086 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 973 человека, 23 - за последние сутки. Скончались 32.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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