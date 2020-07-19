Коронавирус в Мордовии, последние новости на 19 июля: за сутки выписаны еще 23 человека

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, новые случаи подтверждены в г.о. Саранск (16 случаев); Атяшевском районе (пять); Ичалковском, Чамзинском, Зубово-Полянском, Темниковском районах (по два); Большеберезниковском, Торбеевском, Рузаевском, Теньгушевском, Лямбирском, Ромодановском районах (по одному).

Среди новых больных старше 60 лет – 14 человек, самой пожилой из них 70 лет. Моложе 30 лет – 3 человека, самому юному 15 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 086 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 973 человека, 23 - за последние сутки. Скончались 32.