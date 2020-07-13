Коронавирус в Пензенской области, новости на 13 июля: все новые заболевшие - жители Пензы

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 35 случаев заболевания коронавирусом. Все новые заболевшие - жители Пензы от 20 до 66 лет. Находится под наблюдением 4608 человек, сняты с наблюдения - 22482.

Вчера скончалась пациентка 1955 года рождения. Женщина страдала ожирением, сахарным диабетом и другими сопутствующими заболеваниями. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.