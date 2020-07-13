2020-07-13T13:43:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 13 июля: все новые заболевшие - жители Пензы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 13 июля 2020 года
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 35 случаев заболевания коронавирусом. Все новые заболевшие - жители Пензы от 20 до 66 лет. Находится под наблюдением 4608 человек, сняты с наблюдения - 22482.

Вчера скончалась пациентка 1955 года рождения. Женщина страдала ожирением, сахарным диабетом и другими сопутствующими заболеваниями. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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