Коронавирус в Пензенской области, новости на 12 июля 2020 года: за сутки подтвердились еще 34 случая заболевания и две смерти
По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 34 человек. Среди них - трое несовершеннолетних в возрасте шести месяцев, 8 и 15 лет.
Вчера также стало известно о смерти двух пациентов. Мужчина 1956 года рождения и женщина 1938 года рождения имели ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти обоих стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Также накануне были выписаны еще три человека.
ФОТО: Яндекс
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пензенской области возвращаются к работе кафе и торговые центры
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пензенской области 2020: последние новости»