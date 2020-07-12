2020-07-12T14:16:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 12 июля 2020 года: за сутки подтвердились еще 34 случая заболевания и две смерти

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 12 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 34 человек. Среди них - трое несовершеннолетних в возрасте шести месяцев, 8 и 15 лет.

Вчера также стало известно о смерти двух пациентов. Мужчина 1956 года рождения и женщина 1938 года рождения имели ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти обоих стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Также накануне были выписаны еще три человека.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пензенской области возвращаются к работе кафе и торговые центры

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пензенской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24