2020-07-11T12:34:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 11 июля 2020 года: разрешены работа саун, ТЦ и бассейнов и проведение спортивных мероприятий

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 11 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 36 случаев заболевания коронавирусом, из них 17 - в Пензе и 15 - в Мокшанском районе. Среди новых пациентов - 15 несовершеннолетних в возрасте от одного месяца до 15 лет.

Вчера стало известно о смерти еще трех пациентов с коронавирусом – мужчин 1972 и 1935 годов рождения и женщины 1957 года рождения. Все трое имели сопутствующие заболевания. У женщины также были поражены 80% легких.

Также были выписаны еще 17 человек. Итого выздоровевших – 5143 человек.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

В постановление губернатора Ивана Белозерцева были внесены очередные изменения. Согласно им, в регионе возобновлена деятельность всех обрабатывающих производств. Также были сняты ограничения в работе торговых центров и сферы общественного питания. Помимо этого, разрешена эксплуатация бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий и возобновляется деятельность саун и бань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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