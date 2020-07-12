Как нам питаться в такую жару

«Питание в жару должно отличаться от обычного рациона, - говорит специалист. - Из-за высокой температуры воздуха организм человека испытывает усиленную нагрузку.

У многих людей из-за жары снижается аппетит. Несмотря на это, есть через силу не стоит. В жаркое время у человека меняется обмен веществ, потребность в энергии уменьшается на 10-15%. Поэтому ограничение объема употребляемой пищи – это нормальное явление. Питание в жаркий период года не должно стать жесткой диетой с переходом на одни овощи, фрукты, зелень и ягоды. Это питание направлено на отказ от тех продуктов, которые будут перегружать организм.

«В первую очередь надо отказаться от жирной и жареной пищи, - акцентирует внимание Татьяна Чепасова, - потому что она может сильно увеличить нагрузку на печень и поджелудочную железу. Горячие супы и борщи с красным мясом не подходят для еды в жару, потому что они долго и тяжело перевариваются. Под запретом находятся копченые и соленые блюда, мучные изделия и сладости. Эти продукты способствуют усилению чувства жажды, что в свою очередь приведет к употреблению излишнего объема воды и появлению отеков».

Очень важно распределить прием пищи в течение дня. Не стоит одномоментно употреблять большой объем пищи. Весь свой рацион надо разделить на 5 приемов пищи, состоящих из завтрака, обеда, ужина и двух перекусов между ними.

В жару хорошо переносится ранний завтрак, в 6-7 часов утра, а обедать лучше до 12:00 часов, ужинать надо около 18:00 часов. На завтрак рекомендуются каши, творог, йогурт. Во время завтрака, в прохладу, хорошо переварятся нежирная рыба, курица.

Для обеда предпочтительна углеводная пища, которая не застаивается подолгу в желудке и быстро переваривается. Здесь незаменимыми являются такие блюда, как окрошка на квасе или на кефире, свекольник, щи из щавеля, подойдет и постный суп.

На второе можно приготовить овощные блюда из капусты, кабачков, нежареного картофеля, баклажан. В обед нужны овощные салаты с зеленью. В ужин допускаются блюда, в состав которых входят белки и жиры - отварная говядина, нежирная рыба, мясо птицы, морепродукты. Очень важно соблюдать температурный режим пищи в момент употребления. Температура должна быть комнатная или чуть прохладнее.

В жаркую погоду существует опасность обезвоживания организма, что может привести к сгущению крови и дополнительной нагрузке на сердечно- сосудистую систему, что увеличивает риск образования тромбов. Чтобы организм не испытывал недостаток жидкости, на протяжении всего дня надо постоянно пить обычную, простую воду, не дожидаясь появления сухости во рту и наступления жажды. Суточное количество потребляемой жидкости нужно увеличить на 10-15%.

Пить воду надо небольшими порциями, через короткие промежутки времени, можно ее употреблять с лимоном и мятой. Кроме воды подойдут: столовая минеральная вода, фруктовые и травяные отвары, зеленый и черный чай комнатной температуры. Утолить жажду можно не очень жирными кисломолочными напитками без сахара, к которым относятся: кефир, простокваша, кумыс. Всегда и везде при себе надо иметь бутылочку с водой, которую по несколько глоточков надо постоянно принимать, чтобы предохранить организм от обезвоживания.

Ограничьте или откажитесь совсем от курения, употребления кофе и спиртных напитков, в том числе и пива, так как все они способствуют обезвоживанию организма и дают повышенную нагрузку на сердце.

Увеличьте употребление продуктов, содержащих много углеводов. Налегайте на кисломолочные продукты. Ешьте свежие фрукты, овощи и ягоды: огурцы, помидоры, арбузы, лимон, киви, смородину, чернику, крыжовник. Они содержат много воды, утоляют жажду и наполняют организм витаминами и минералами, которые наш организм в большом количестве теряет в жару.