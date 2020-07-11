Коронавирус в Мордовии, последние новости на 11 июля 2020 года: выздоровели уже более 2700 человек

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 случаев заболевания, из них 23 – в Саранске. Две трети лиц из числа новых больных (24 человека) в настоящее время нигде не работают, основную часть из них составляют пенсионеры. 18 человек старше 60 лет, самой пожилой – 87 лет. Моложе 30 лет – один человек.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 792 случая COVID-19. Полностью выздоровели 2 708 человек, 48 - за последние сутки. Скончались 28.

По данным на 10 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 1104 человека находятся на стационарном лечении. 847 человек - под наблюдением дома и в обсерваторе.