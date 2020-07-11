Пропавшая в Пензе девочка-подросток четыре дня гуляла с друзьями

Вечером 9 июля в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась 37-летняя жительница улицы Можайского. Женщина рассказала, что днем 5 июля ее 15-летняя дочь ушла из дома и с тех пор находится неизвестно где. По словам матери, подросток и ранее убегала.

На поиски девочки были ориентированы все наряды полиции. Через три часа после обращения подросток был найден рядом со школой на той же улице, где и проживала. Правоохранителям девочка рассказала, что все это время гуляла с друзьями.

По информации пресс-службы УМВД по Пензенской области, противоправных действий в отношении девочки не совершались.

Это не первый случай ухода несовершеннолетних из дома за последнее время в регионе. В прошлом месяце в Кузнецке пропали два малолетних брата. К счастью, ребят удалось отыскать в тот же день.