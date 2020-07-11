2020-07-11T12:32:53+03:00
Происшествия

Пропавшая в Пензе девочка-подросток четыре дня гуляла с друзьями

Ранее подросток уже убегала из дома
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Вечером 9 июля в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась 37-летняя жительница улицы Можайского. Женщина рассказала, что днем 5 июля ее 15-летняя дочь ушла из дома и с тех пор находится неизвестно где. По словам матери, подросток и ранее убегала.

На поиски девочки были ориентированы все наряды полиции. Через три часа после обращения подросток был найден рядом со школой на той же улице, где и проживала. Правоохранителям девочка рассказала, что все это время гуляла с друзьями.

По информации пресс-службы УМВД по Пензенской области, противоправных действий в отношении девочки не совершались.

Это не первый случай ухода несовершеннолетних из дома за последнее время в регионе. В прошлом месяце в Кузнецке пропали два малолетних брата. К счастью, ребят удалось отыскать в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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