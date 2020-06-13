Пропавшие в Кузнецке дети найдены

Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пензенской области организовал доследственную проверку по факту ухода двух братьев из дома. В ходе поисковых мероприятий сотрудникам полиции удалось найти мальчишек в Кузнецке.

Днем ребята были доставлены в Кузнецкий межрайонный следственный отдел, где их опросили следователи. В рамках проверки будут установлены обстоятельства и причины ухода несовершеннолетних из дома, исследованы условия их жизни и воспитания в семье.