Пропавшие в Кузнецке дети найдены
О причинах ухода из дома ребятам пришлось рассказывать следователям
Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
Изменить размер текста:
Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пензенской области организовал доследственную проверку по факту ухода двух братьев из дома. В ходе поисковых мероприятий сотрудникам полиции удалось найти мальчишек в Кузнецке.
Днем ребята были доставлены в Кузнецкий межрайонный следственный отдел, где их опросили следователи. В рамках проверки будут установлены обстоятельства и причины ухода несовершеннолетних из дома, исследованы условия их жизни и воспитания в семье.
ИСТОЧНИК KP.RU