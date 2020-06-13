2020-06-13T23:09:25+03:00
Общество

Пропавшие в Кузнецке дети найдены

О причинах ухода из дома ребятам пришлось рассказывать следователям
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
Изменить размер текста:

Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пензенской области организовал доследственную проверку по факту ухода двух братьев из дома. В ходе поисковых мероприятий сотрудникам полиции удалось найти мальчишек в Кузнецке.

Днем ребята были доставлены в Кузнецкий межрайонный следственный отдел, где их опросили следователи. В рамках проверки будут установлены обстоятельства и причины ухода несовершеннолетних из дома, исследованы условия их жизни и воспитания в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Мордовии подтвердились еще 58 случаев заболевания коронавирусом
В Пензенскую область прибыла первая партия средств защиты для участников голосования
В Саранске с утра загорелся мебельный магазин
В Кузнецке два несовершеннолетних брата ушли из дома
В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам
Жители Саранска отметили День России песнями во дворах
В Мордовии утонул 16-летний подросток
Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего
На свидание со знакомой молодой человек отправился с топором
Подготовка к празднованию 180-летия Василия Ключевского
Пензенцев предупредили о грозе и сильном ветре
На пензенской набережной подняли флаг России
Жительница Саранска лишилась более 300 тысяч рублей при покупке масок и респираторов
Юные пензенцы получили паспорта из рук губернатора
«Благодарю Президента России за доверие и надеюсь на поддержку земляков»
В Мордовии подтвердились еще 62 случая заболевания коронавирусом
Представители автономий Пензенской области передали врачам и волонтерам национальные блюда
В Пензе открыли обновленную Галерею Почета и Славы региона
Житель Нижнеломовского района украл строительный вагончик
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем России
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем России и Днем города
Завтра в Мордовии ожидаются гроза, град и сильный ветер
В центре Саранска завтра будут ловить молодоженов
В Саранске перед судом предстанут жители Ульяновска, обвиняемые в серии краж из автомобилей
Завтра в Пензенской области ожидаются жара и гроза
Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлили
Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону