Коронавирус в Мордовии, последние новости на 10 июля: в Саранске выявлен еще 21 заболевший

В Мордовии за последние сутки подтвердились еще 38 случаев заболевания, 21 из которых – в Саранске. 13 человек из числа новых больных старше 60 лет, самой пожилой 80 лет. Четверо моложе 30 лет, самому молодому из них 17 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 755 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 660 человек, 55 - за последние сутки. Скончались 28.

По данным на 9 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 1114 человек находятся на стационарном лечении. 885 человек – под наблюдением дома и в обсерваторе.